Jinroh Resumer Macron en 10 secondes

Macron résumé en 10 sec ! pas besoin de plus, tout est là

Macron résumé en 10 sec ! pas besoin de plus, tout est là

Contribution le : Aujourd'hui 17:19:26

Le_Relou

Le mépris .

Il pose une question mais la réponse le dérange.



Il pose une question mais la réponse le dérange.

Contribution le : Aujourd'hui 17:20:54

Mancuso

C'est plus qu'un résumé, ça en est la définition meme.

J'ai tellement de grossiereté qui se bouscule dans ma tete.



J'ai tellement de grossiereté qui se bouscule dans ma tete.

Contribution le : Aujourd'hui 17:26:34

androide

Ce mec a tellement de difficulté avec les gens qui ne pensent pas comme lui.

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:28