[FAIL] Faire tomber la neige du toit

Il essaye par tous les moyens de faire tomber la neige du toit… sans succès.





Contribution le : Aujourd'hui 09:34:21

Re: [FAIL] Faire tomber la neige du toit

Ah ces québécois !

Dès qu'il tombe 6 mètres de neige il sont en panique !

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:56