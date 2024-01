La route, la rage et le chaos (plusieurs vidéos)

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8467 Karma: 22181

Un policier se fait projeter en l'air lors d'un contrôle :



Wild Dashcam Video Shows Oklahoma Trooper Thrown From Side of Highway Crash



Un individu sort un pistolet pour menacer un autre automobiliste :

Vous navigateur est trop vieux

Bon ça date de 2019 apparemment, “Brian Schimian, 41, of Richmond, was arrested and charged with aggravated assault with a deadly weapon, disorderly conduct and reckless driving.”



Une voiture refuse de laisser passer un camion :

Vous navigateur est trop vieux



Road rage qui fini bien :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:43