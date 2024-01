Options du sujet Imprimer le sujet

21210 Le tir incroyable d'Élohim Prandi qui sauve la France à la dernière seconde de sa demi-finale (Hand) 2 #1

L'INCROYABLE jet-franc de Prandi qui envoie la France en prolongation !

(à 50s pour les plus impatients)





Il est surnommé le bison.

Un surnom qui va lui rester après ce tir d'une puissance énorme.

