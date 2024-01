Options du sujet Imprimer le sujet

LeMiniMilgram Toujours laver + pause au refuge + attaque de chien + garage souterrain [FAIL] 1 #1

Kapybara Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8475 Karma: 22188 Il faut toujours se laver les mains après avoir touché un animal sale :

Vous navigateur est trop vieux



Quand tu fais une pause au refuge :

Vous navigateur est trop vieux



Des chiens attaquent un cycliste :

Vous navigateur est trop vieux



[FAIL] quand tu sors du garage souterrain mais qu'il est très mal construit :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:17:31