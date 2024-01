Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Chanteur à l'ancienne sur dailymotion/youtube Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



kahlan Chanteur à l'ancienne sur dailymotion/youtube 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/09/2012 11:23 Post(s): 5317 Karma: 1158



"Je cherche un chanteur du début de daily et youtube . Il faisait des chansons de merde mais avec des gros moyens pour l époque. Avec des paroles du genre " c est juste une mise au point, un mirage de ma part mais de toute façon je ne pense vraiment plus qu à toi"

Il mélangeait donc varietoche kitsch mi dance mi Patrick Sébastien, des chorégraphies "gars qui fait du karaté" et de la pyrotechnie. ...un champ' parmi les champ' quoi"



Voila je pose ça ici . Merci beaucoup ! Hola tout le monde ! J'ai un ami qui cherche quelque chose et c'est naturellement vers vous que je viens chercher de l'aide . Alors je cite ""Je cherche un chanteur du début de daily et youtube . Il faisait des chansons de merde mais avec des gros moyens pour l époque. Avec des paroles du genre " c est juste une mise au point, un mirage de ma part mais de toute façon je ne pense vraiment plus qu à toi"Il mélangeait donc varietoche kitsch mi dance mi Patrick Sébastien, des chorégraphies "gars qui fait du karaté" et de la pyrotechnie. ...un champ' parmi les champ' quoi"Voila je pose ça ici . Merci beaucoup !

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:17



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo