SNOOTY le requin citron qui sourit tout le temps

Nick Derutter, originaire de Louvain, travaille comme instructeur de plongée au Honduras. Lors d'un voyage à Jupiter, dans l'État américain de Floride, il est parti à la recherche d'un requin citron très particulier. Snooty" a une déformation de la mâchoire qui donne l'impression qu'elle sourit en permanence. Elle est unique en son genre et, selon Nick, le seul requin au monde à présenter cette anomalie. Bien que les requins-citrons aient l'air effrayants, ils sont d'une nature très douce.





Vidéo sur la recherche du requin Pour les plus préssé , c'est à 8min40



FINDING SNOOTY The Famous Lemon Shark

