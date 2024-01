Des militantes pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 909 Karma: 622





Sérieusement, est-ce qu'elles pensent vraiment que ça va avoir un quelconque impact ? Les grosses sociétés (ou gouvernement, ou riche, ou n'importe qui) vont se dire "Oh lala, avant je m'en fichais du climat mais grâce à cette soupe jetais, je réalise enfin mon erreur !!!" ?

Est-ce que ça va aider des gens à savoir que la situation va mal ? Soit les gens le savent et s'en foutent ou agissent (selon les gens), soit ils ne le savent pas et vont juste rien comprendre ...





Bref, qu'elles aillent faire du bénévolat utile, genre nettoyer les forêt, ou qu'elles aillent balancer leur soupe sur des entreprises polluante, plutôt que juste chercher à faire du buzz ridicule pour donner un sens à leur vie ... (et au passage faire chier le pauvre agent de nettoyage du musée qui n'a rien demandé à personne à part bien sur si c'est lui le gros pollueur qu'elles visent ?)



edit : et dénigrer l'art comme elles le font est d'autant plus ridicule. Des artistes ont fait bien + pour le climat ou l'humanité qu'elles ne le feront jamais (en dénonçant des injustices, en mettant en avant des situations problématiques, etc.)

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:28