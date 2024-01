Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga Les pouvoirs du design des transports 0 #1

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 15475 Karma: 11617 YT m'a proposé cette vidéo et j'ai regardé. J'ai trouvé intéressant.



Régine Charvet-Pello, designer de transports, nous explique certains choix subtils quant au design de divers transports publics, du choix de la matière des sièges aux astuces d'ouverture des portes, en passant par les aspects extérieurs des véhicules.





Ce que vous ignoriez sur la barre du métro (et autres pouvoirs du design de transports)

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:58