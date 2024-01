Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam POV d'une ambulance aux Pays-Bas 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36936 Karma: 17079





https://twitter.com/omg_interesting/status/1751824916230361219 Des automobilistes cèdent le chemin à une ambulance. Filmé depuis l'ambulance.

Contribution le : Aujourd'hui 10:12:29