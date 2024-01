Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Jouer sur une borne de commande + Lancer un feu artifice dans une salle 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1775 Karma: 2251 Jouer sur une borne de commande

Une borne de commande d'un fast-food ne fonctionne plus car elle n'est pas connectée à Internet. En attendant, ce jeune joue donc au célèbre jeu de la page d’erreur de Google Chrome.









Lancer un feu artifice dans une salle





Contribution le : Aujourd'hui 09:37:58

Loom- Re: Jouer sur une borne de commande + Lancer un feu artifice dans une salle 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 9769 Karma: 4246 1/ le mec j'y dit quand même de se dépêché si je viens ici le midi j'ai pas le temps d'attendre je reprend le taff à 13h.



Edit: OK borne HS





2/c'est quand même très con de faire ça.

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:38