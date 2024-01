Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Petite ballade sur chemin de fer 1 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1781 Karma: 7124





Alors oui, c'est un agent RATP, mais ça reste insolite, et j'ai trouvé le choix de musique magnifique ! Alors oui, c'est un agent RATP, mais ça reste insolite, et j'ai trouvé le choix de musique magnifique !

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:46

CrazyCow Re: Petite ballade sur chemin de fer 1 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18810 Karma: 29293 Google Maps n’a qu’à pas afficher les itinéraires des métros aussi

Contribution le : Aujourd'hui 11:30:54