La chanteuse Dynah défend l'image des femmes dans les médias avec Découpées

La chanteuse Dynah sort un clip pop nommé Découpées. Le titre aborde l’image fragmentée des femmes dans les médias, la publicité et les réseaux sociaux.

Avec cette chanson, la musicienne interroge notre regard sur la féminité et l’humanité, remettant en question la représentation réductrice du physique féminin. Ce single annonce l'album L'Eau Monte prévu pour le 26 avril 2024.





