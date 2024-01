Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane 100% efficacité prouvée de ce matelas 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1779 Karma: 2255 Alors qu'un couple de client arrivait dans un magasin de matelas, un vendeur dormait en ronflant.





Contribution le : Aujourd'hui 07:52:05