Anniversaire des 20 ans des soirées FEU (cracheurs de feu, jongleurs...)

Les 20 ans du BCC Burn Crew Concept.

Une vidéo à partager de partout pour que le Samedi reste un moment de rassemblement enflammé au Palais de Tokyo à Paris.





Contribution le : Aujourd'hui 12:28:04