Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Le maître d'échecs nigérian Tunde Onakoya a joué 10 parties d'un coup en Allemagne 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36955 Karma: 17117





https://twitter.com/Tunde_OD/status/1747605760744263906



Citation : Le deuxième jour de la conférence DLD, j'ai joué une partie d'échecs simultanée contre 10 joueurs à la fois.

Après près de deux heures de bataille d'esprit, j'ai réussi à gagner tous les matchs.

L'exposition d'échecs nous a aidé à récolter suffisamment d'argent pour soutenir l'éducation de 100 enfants dans notre académie. ... et les a toutes remportées!Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 09:15:08