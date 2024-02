Les humains pourraient-ils survivre à l’astéroïde tueur de dinosaures

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36959 Karma: 17121

Et si l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures frappait à nouveau aujourd'hui ? Les humains survivraient-ils ? Ou suivrions-nous le même destin que les dinosaures ? Ceci est une exploration à travers une apocalypse hypothétique, que faudrait-il pour que l'humanité survive à la pire catastrophe des 250 derniers millions d'années.



Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid? Featuring @LEMMiNO

Contribution le : Aujourd'hui 15:12:05