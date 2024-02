Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des agriculteurs en colère mais généreux 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1787 Karma: 2260











Des agriculteurs distribuent du rosé aux conducteurs impactés par le barrage filtrant du péage











Une députée qui joue à la pétanque sur l'autoroute avec des agriculteurs





Des agriculteurs en colère sont venus en aide à des gendarmes embourbés dans un champDes agriculteurs distribuent du rosé aux conducteurs impactés par le barrage filtrant du péageUne députée qui joue à la pétanque sur l'autoroute avec des agriculteurs

Contribution le : Aujourd'hui 08:19:04