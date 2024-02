Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate Jouer de la guitare,le crâne ouvert

Post(s): 807

Awake Patient Plays Guitar During Brain Tumor Surgery With Dr. Ricardo Komotar



Même si ce n'est pas une nouveauté,cela reste impressionant .

Contribution le : Aujourd'hui 13:29:21

alfosynchro Re: Jouer de la guitare,le crâne ouvert

Il a bien dû se fendre la gueule !

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:21