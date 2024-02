Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Quand tu insistes dans ta bétise 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7004 Karma: 4652 Vous navigateur est trop vieux

Continuer à accélérer quand a remorque se met à zigzaguer

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:04

alfosynchro Re: Quand tu insistes dans ta bétise 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13312 Karma: 6285 Bon, bah maintenant je crois qu'il a compris !

Mon père me disait toujours : "faut réfléchir avant d'agir !" ; lui, là, il a agit avant de réfléchir.

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:45