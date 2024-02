J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7010 Karma: 4652



Starpets trailer - Version 4K

“STARPETS” est une comédie kitsch dans l’espace destinée à un public adulte, actuellement en développement chez Ubisoft Film & Television. Créée par le réalisateur Stéphane Berla (JACK ET LA MECANIQUE DU COEUR) et écrite par le comédien Eric Judor ((EN PLACE sur Netflix, WEEKEND FAMILY sur Disney+) avec son partenaire de longue date Hafid Benamar, la série sera animée en VR sur le logiciel Quill. »



Contribution le : Hier 23:20:53