Options du sujet Imprimer le sujet

Pettoman Stop Motion Spiderman 3 #1

Je suis accro Inscrit: 28/01/2009 18:12 Post(s): 799 Karma: 1033





Une figurine est animé, je trouve l'animation assez vivante qu'on en oublie la main. Une figurine est animé, je trouve l'animation assez vivante qu'on en oublie la main.

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:35

alfosynchro Re: Stop Motion Spiderman 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13316 Karma: 6284 Quelle patience !

Contribution le : Aujourd'hui 13:56:27