Rabouinou Audioslave version Zouk 2 #1

Je m'installe Inscrit: 04/02/2010 16:53 Post(s): 176 A la demande générale, et puisque vous aimez le zouk, voici un hommage musical à Audioslave.





Audioslave - Gasoline (Zouk version)

Contribution le : Aujourd'hui 12:47:56

alfosynchro Re: Audioslave version Zouk 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13322 Karma: 6293 Connaissais pas.

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:41

Le_Relou Re: Audioslave version Zouk 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 7040 Karma: 4672 Pour les personnes qui ne connaissent pas , voici l'originale



Gasoline

Contribution le : Aujourd'hui 14:23:17