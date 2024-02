La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36975 Karma: 17159

BMW sortait exactement au moment de l'annonce cette vidéo (ça s'est passé en 2019).

J'étais passé à côté de ce troll monumental.



Retirement is about exploring your wide open future.

Contribution le : Aujourd'hui 17:19:17