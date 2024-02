Descente à vélo portnawak

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 100 Karma: 139





C'est un extrait de cette vidéo :



START 1000th AND FINISH 1st! IS IT POSSIBLE?! Mountain of Hell, the biggest mountain bike race!



(avec un peu de chance ça va mettre automatiquement le lien du post d'origine ) J'ai l'impression que c'est DJP, mais aucune idée du titre.C'est un extrait de cette vidéo :START 1000th AND FINISH 1st! IS IT POSSIBLE?! Mountain of Hell, the biggest mountain bike race!(avec un peu de chance ça va mettre automatiquement le lien du post d'origine

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:11