Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Machine blender à katana découpe des objets du quotidien 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 36981 Karma: 17176

750kph Katana Machine Vs iPad (6000fps Slow Mo)

Contribution le : Aujourd'hui 08:08:40

alfosynchro Re: Machine blender à katana découpe des objets du quotidien 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13334 Karma: 6295



Je crois qu'on a là la preuve scientifique que le monde ne va pas si mal ! Est-ce qu'ils ont ramassé tous les morceaux après "l'expérience" ?Je crois qu'on a là la preuve scientifique que le monde ne va pas si mal !

Contribution le : Aujourd'hui 09:21:39