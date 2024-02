Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un streameuse chinoise, 3 secondes par produit, 18 millions de $ en 7 jours 2 #1

Les diffusions de Zheng présentent principalement des produits du quotidien avec des prix allant de 10,94 yuans pour des cintres à des vêtements d'une valeur de 23,12 yuans. Ses produits seraient tous vendus à un prix inférieur à 10 yuans (1,9 dollar singapourien), ce qui implique qu'elle a vendu environ dix millions d'unités au cours de la semaine où elle a gagné le montant record.



Le succès de Zheng a conduit à une nouvelle règle sur Douyin, la plateforme qu'elle utilise pour ses diffusions en direct. La règle, en vigueur depuis le 27 octobre, interdit aux revendeurs en direct d'afficher leurs produits lors de diffusions en direct avec peu ou pas d'informations sur les produits. Le non-respect entraîne des sanctions, notamment des amendes ou la fermeture de compte.



La grande classe, être à l'origine d'une loi restrictive!







https://twitter.com/PicturesFoIder/status/1755136204947775761

