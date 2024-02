Options du sujet Imprimer le sujet

kpouer

Je masterise !





50 Historical Figures Reimagined as Modern People Living Today V1 (Updated)





Celui qui est vraiment intéressé ne verra pas les 10 minutes passées.





J'aime beaucoup les rois avec leurs cuirs !



Contribution le : Aujourd'hui 10:26:47

Bricci Re: 50 figures historiques modernisées.

Je suis accro
J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je l'aurais bien pécho la Pompadour !



Par contre, Mary I of England, c'est une ancêtre de Greta Thunberg non ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:44

Le_Relou Re: 50 figures historiques modernisées.

J'aime glander ici

@Bricci a écrit:

Mary I of England, c'est une ancêtre de Greta Thunberg non ?

j'ai pensé la même chose, mais je penche sur les biais de l'IA Citation :j'ai pensé la même chose, mais je penche sur les biais de l'IA

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:43

Bricci Re: 50 figures historiques modernisées.

Je suis accro
Le_Relou On lui pardonne, quand on voit ce qu'elle a fait de Florence Nightingale...

Contribution le : Aujourd'hui 11:18:06

SnikePlassken Re: 50 figures historiques modernisées.

Je masterise !
Bricci

Modernisées… oui mais ça manque de filtre TikTok quand même



Modernisées… oui mais ça manque de filtre TikTok quand même Modernisées… oui mais ça manque de filtre TikTok quand même

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:48