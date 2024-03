Amorosa approrte un peu de soleil avec la musique brésilienne de Cache Cache

Je viens d'arriver Inscrit: 02/11/2023 12:58 Post(s): 7





Si vous en avez marre de l'hiver et que vous attendez le printemps, partez en Camargue avec le groupe Amorosa et son clip Cache Cache !



Amateurs de musiques métissées, de bossa nova, de chanson jazz et d'airs de samba, ne ratez pas le groupe bruxellois Amorosa qui sort son second album Petit Soleil le 08 mars. D'inspiration brésilienne Amorosa se faufile entre le jazz et la chanson française. Ce mélange est très réussi, il suffit d'écouter le dernier titre Cache Cache pour découvrir le potentiel émotionnel de ce groupe installé à Bruxelles.



Cache Cache parle du deuil et du renouveau....



