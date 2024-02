Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un sénateur américain questionne le CEO de tiktok

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:39

TikTok CEO Reminds Senator Multiple Times He’s From Singapore Not China #shorts

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:39

Smadgib Re: Un sénateur américain questionne le CEO de tiktok

@Banbs racisme primaire... S'il est bridé, c'est qu'il est chinois, donc il bosse pour le parti, et donc c'est un espion.

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:18

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:18

lsdYoYo Re: Un sénateur américain questionne le CEO de tiktok

... un espion du méchant gouvernement chinois qui veut attaquer les gentils états-unis.

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:36

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:36