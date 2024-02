Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 Nayib Bukele - Le dictateur "cool" 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6878 Karma: 3103 Quand tu en as vraiment marre des gangs de rue





Salvador : la guerre de Nayib Bukele contre les gangs

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:57

Wiliwilliam Re: Nayib Bukele - Le dictateur "cool" 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37004 Karma: 17212 https://fr.countryeconomy.com/pays/el-salvador



Vous pourrez voir les évolutions du PIB, PIB/hab, dépenses ...etc Notamment l'augmentation de la dette du pays.

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:58