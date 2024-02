Les techniques peu scrupuleuse des photographes animalier

Options du sujet Imprimer le sujet

De magnifiques clichés animaliers, on en voit un peu partout sur les réseaux. Mais parfois, ils sont faux. Animaux congelés ou empaillés, appâtage, enclos… Des photographes peu scrupuleux utilisent tout un tas de techniques qui peuvent mettre en péril les animaux, voire les tuer. Emmanuel Clévenot, journaliste pour Reporterre, a enquêté.





source : https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/395024076357111/

