Bowane Apple Vision Pro low cost + Je me casse d'ici ! + Effondrement de la canopée 1 #1

Apple Vision Pro low cost









Je me casse d'ici !

La fille a préparé son baluchon et quitte la maison en larme car sa mère lui a ordonné de ranger sa chambre









Effondrement de la canopée

La neige provoque l'effondrement d'une canopée





Contribution le : Aujourd'hui 08:02:47