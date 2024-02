Effondrement d'une mine d'or en Turquie

Options du sujet Imprimer le sujet

https://x.com/KurdistanAu/status/1757404581808459869



À Erzincan, une mine d'or a subi un effondrement, piégeant plusieurs personnes sous les décombres. Un risque imminent de pollution de l'Euphrate par du cyanure est à craindre, tandis que les autorités ont lancé des recherches pour localiser les fuites.



Notons que l'Euphrate, qui tire ses eaux de Turquie, représente la principale source d'eau douce pour le Moyen-Orient.







