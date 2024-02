Options du sujet Imprimer le sujet

pouet007 codex des biais cognitifs 2 #1

Je m'installe Inscrit: 14/09/2009 13:27 Post(s): 441 Karma: 132



C'est une liste des biais cognitifs sous un format dynamique où l'on peut voir les différentes catégories et les ramifications de chacune.

Il faut cliquer sur le schéma présenté pour rentrer dedans.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif Je ne sais pas si cela a déjà été proposé mais je le met car je trouve ça très intéressant.C'est une liste des biais cognitifs sous un format dynamique où l'on peut voir les différentes catégories et les ramifications de chacune.Il faut cliquer sur le schéma présenté pour rentrer dedans.

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:56