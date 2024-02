J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 8535 Karma: 22338

Un policier se croyant attaqué par un homme non-armé et menotté tire sur sa voiture :



Bodycam Shows Florida Deputies Shooting at Man in Patrol Car, Handcuffed and Unarmed



La partie drôle tragi-comique est à 13min...



Ce monsieur n'est plus policier si jamais...

Contribution le : Aujourd'hui 17:24:27