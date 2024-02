Options du sujet Imprimer le sujet

Péter devant une sonnette-caméra

Un hôte a installé une sonnette-caméra. Son ami a pour habitude de sortir dehors pour péter, jusqu'à qu'il se rende compte que la sonnette filmait la scène et s'éloigne.





Aujourd'hui 09:13:47

Re: Péter devant une sonnette-caméra

alfosynchro Toi et les jeux de mot

Aujourd'hui 09:28:55

Re: Péter devant une sonnette-caméra

C'est sympathique de faire ça dehors, mais je ne veux pas penser à ce que serait l'atmosphère s'il n'était pas sorti.

Aujourd'hui 09:31:42

Re: Péter devant une sonnette-caméra

Inkonito Il rentre trop vite. Faut toujours attendre un peu que ça sorte bien du pantalon. Sans parler de l'aspiration de l'air qui va suivre son mouvement...

Aujourd'hui 09:58:55