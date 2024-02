Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Sensibilisation sécurité routière au rayon X

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1845 Karma: 2363 La station d'interaction montre le corps d'une personne aux rayons X. Les gens se mettent à danser mais au bout d'un moment, une fausse voiture aux rayons X s'écrase sur les personnes aux rayons X pour simuler un accident de voiture, afin de sensibiliser les gens à la sécurité routière.





Contribution le : Aujourd'hui 09:28:18