Guignol viré par Hidalgo

SnikePlassken #1

Inscrit: 17/10/2021



Le pauvre, il a pas une tête à rouler en gros SUV Allemand pourtant…

Contribution le : Aujourd'hui 13:19:37

Wiliwilliam #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37021 Karma: 17218 le théâtre de marionnettes du champs de mars?????

Mais il pourra revenir après ? Parce que ça n'a pas l'air d'être une évidence d'après lui :s

J'espère qu'il ne vont pas faire ça à celui des champs-Elysés.

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:42

gazeleau #3

Inscrit: 16/04/2018
Les JO, ce n'est pas justement l'occasion de faire valoir notre patrimoine ? ça n'a pas de sens. Est ce qu'on a au moins l'explication officielle ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:55:12

Wiliwilliam #4

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37021 Karma: 17218 @gazeleau tout à fait d'accord!

Avec suffisamment de soutiens il pourra peut être maintenir son théâtre ouvert! Les bouquinistes ont bien réussi à maintenir leur présence sur les quais de la Seine pendant les JOs.

Contribution le : Aujourd'hui 14:00:11

Bricci #5

Inscrit: 30/09/2019
"Il a survécu aux 2 guerres mondiales" mais pas à Hidalgo...

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:12