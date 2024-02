Sora : L'IA générative pour générer des vidéos... de chats

Je m'installe Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 102 Karma: 144





Je n'arrive pas à intégrer la vidéo, mais voila un lien vers l'un d'entre elle :



Sur la page on trouve quelques dizaines d'exemple de ce qui peut être généré.



Pour l'instant le modèle n'est pas encore public (ils sont en train de sécuriser le modèle et de travailler avec des cinéastes et autres producteurs de contenus vidéos pour améliorer le modèle). Open AI vient d'annoncer un nouveau modèle d'IA pour générer des vidéos. C'était déjà fait mais le niveau du résultat produit est plutôt bluffant :Je n'arrive pas à intégrer la vidéo, mais voila un lien vers l'un d'entre elle : https://openai.com/sora?video=cat-on-bed Sur la page on trouve quelques dizaines d'exemple de ce qui peut être généré.Pour l'instant le modèle n'est pas encore public (ils sont en train de sécuriser le modèle et de travailler avec des cinéastes et autres producteurs de contenus vidéos pour améliorer le modèle).

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:00