Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Corrompre une poule pour un oeuf 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 19180 Karma: 24249

Contribution le : Aujourd'hui 12:00:21

Krogoth Re: Corrompre une poule pour un oeuf 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4616 Karma: 1791 @alfosynchro De confier son enfant à quelqu'un qui a suffisamment de nourriture pour en donner aux autres?

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:15

alfosynchro Re: Corrompre une poule pour un oeuf 0 #4

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13404 Karma: 6337 @Krogoth

Si elle est en train de couver, elle condamne un poussin en cédant un oeuf contre quelques graines.

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:25

Krogoth Re: Corrompre une poule pour un oeuf 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 4616 Karma: 1791 @alfosynchro Ca elle le sait pas. Et il est même probable que l'oeuf soit pas fecondé:p

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:54