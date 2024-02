Les Musulmans en france, vrai problème ?

Je viens d'arriver Inscrit: 23/02/2016 19:08 Post(s): 29

Le grand remplacement. Des chaînes d'info-trash entières sont dédiées à la re-diabolisation des étrangers, au final, quand on regarde ce qu'il se passe chez EUX, est-ce qu'on y perdrait au change ?



Zack Kranium et Jeff Boulard, (duo légendaire) aborde le sujet ci-dessous :





Notre point de vue sur le débat actuel





Do you want to know more ?



Savez-vous où sont passé les VRAIS hommes de notre société ? Nos deux spécialistes du podcast viral aux physiques hors de toutes normes musculosquelettique connues vous apporte un début de réponse.





Contribution le : Aujourd'hui 19:28:38