Voici la version demo de 2002 de la chanson Bring Me To Life :



Evanescence - Bring Me To Life (2002 Demo - Lyric Video)



A mettre en contraste avec la version connue de tous (enfin, de pas mal de monde) :



Evanescence - Bring Me To Life (Official HD Music Video)

