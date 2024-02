bande dessinée / bunker & facteur

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 8171 Karma: 1324

Hello,



Je recherche le titre d'une BD lue dans les années 80.

Ca se passe dans un bunker, avec une famille entassée dedans. C'est la promiscuité à son paroxisme.

Un facteur avec un masque à gaz passe régulièrement, et depuis la surface désolé il leur lit des lettres à travers le tube d'aération. Ca parle des merveilles du monde, et ça rebooste le moral des gamins.



Dans mes souvenirs, c'était ultra-noir, et on comprenait que les lettres c'était un peu du pipo pour faire tenir les gens et qu'ils n'ouvrent pas juste la trappe pour en finir.



Ca vous parle?

Contribution le : Aujourd'hui 23:26:54