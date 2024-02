Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Le je-m'en-foutisme du chat

Après avoir posé du béton frais, leur chat marche dessus.





Le couple poste régulièrement des vidéos autour de leur rénovation d’une ancienne exploitation viticole.Après avoir posé du béton frais, leur chat marche dessus.

alfosynchro Re: Le je-m'en-foutisme du chat

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13413 Karma: 6348 Fallait lui dire : "retourne z'y", par esprit de contradiction, il n'y serait pas retourné !

