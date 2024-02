Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane J'attends le retour de ma femme

Quelque part dans l'Himalaya, le moine Yogi médite avec le temps glacial





Contribution le : Aujourd'hui 09:06:40

FMJ65 Re: J'attends le retour de ma femme

Il est bien rouge. L'étape juste avant de devenir noir ......

Contribution le : Aujourd'hui 09:41:35

SnikePlassken Re: J'attends le retour de ma femme

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2663 Karma: 2327 Le toumo ou tummo (« chaleur, feu intérieur » en tibétain ; Wylie : gtum-mo ; sanskrit : caṇḍālī) est une pratique tantrique enseignée par le yogi Naropa qui permet de repousser les limites de résistance au froid[1]. C'est le yoga de la chaleur intérieure.



On parle d’une température du corps s’apparentant à une forte fièvre.



“Donc ce moine n’est pas tout dur, il est toumo!”



Contribution le : Aujourd'hui 10:01:48