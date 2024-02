Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Tutoriel portugais pour laver une télévision 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1871 Karma: 2399

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:22

gazeleau Re: Tutoriel portugais pour laver une télévision 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7756 Karma: 6573 Pas de souci, après il suffit de mettre le téléviseur dans le sèche-linge, 2000 tr/min, 2hrs

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:04