Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci C'est quand même impressionnant, des paons qui font la roue ! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1931 Karma: 7546



Le1er doit être un peu italien Le1er doit être un peu italien

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:26

alfosynchro Re: C'est quand même impressionnant, des paons qui font la roue ! 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 13422 Karma: 6358 Je ne savais pas qu'il y avait autant de diversité de couleurs chez les paons !









Edit @SnikePlassken : Ha bon ?

J'avais déjà vu un paon tout blanc ; soi-disant albinos, du coup je doute, maintenant.

Les progrès numériques n'ont pas fini de nous faire douter !

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:20

haricot Re: C'est quand même impressionnant, des paons qui font la roue ! 0 #4

Je suis accro Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 567 Karma: 483 et chez les humains nous avons les mecs qui font du tuning pour tenter de séduire ..

je trouve que c'est moins classe quand meme .

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:52