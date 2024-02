Options du sujet Imprimer le sujet

Bricci Quel côté de ce chien aboie ? 2 #1

Je suis accro Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 1940 Karma: 7577





(Désolé)

Contribution le : Aujourd'hui 10:00:07

SnikePlassken Re: Quel côté de ce chien aboie ? 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 2704 Karma: 2383



C’est pareil chez les humains: ceux qui gueulent tout le temps sont généralement des gros trous du cul.

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:36