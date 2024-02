Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Laisser la chance décider 3 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 37045 Karma: 17271





https://twitter.com/HumansNoContext/status/1761421998679359510 Un homme prend des décisions en faisant tourner des roues.

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:52